Calciomercato Lazio | Da Felipe Anderson a Romagnoli: tutti i big in attesa di rinnovo

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo mercato in entrata. in casa Lazio tengono banco anche le questioni rinnovi. Come riporta l'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport" una volta piazzati i colpi necessari per affrontare al meglio la stagione del ritorno in Champions League bisognerà ridefinire i contratti di diversi elementi della rosa.

FELIPE ANDERSON - In cima alla lista c'è senz'altro il brasiliano, più che altro per una questione temporale. Il suo accordo con il club biancoceleste scade a giugno 2024 e a gennaio potrà già accordarsi con altri club. Il patron Lotito però vuole scongiurare questa situazione e dopo i primi approcci con la sorella-agente durante il ritiro di agosto, presto ci sarà l'incontro decisivo. D'altronde il brasiliano è uno dei fedelissimi di Sarri con 98 presenze in altrettante partite giocate dai biancocelesti.

ZACCAGNI - Subito dopo c'è l'altro esterno offensivo, il cui contratto scade nel 2025. Arrivare al termine del prossimo campionato senza nessun accordo significherebbe ritrovarsi con un nuovo "caso Milinkovic". Tra le parti ci sono già stati dei contatti tra i procuratori dell'ex Verona e la dirigenza biancoceleste. Il calciatore gradirebbe un adeguamento che lo porti a 3 milioni di euro di base con la possibilità di toccare i 3,5 milioni di euro con i bonus. La proposta del club invece è di 2,5 milioni che potrebbero arrivare a 3 con l'inserimento dei bonus. Una distanza non abissale che si potrebbe colmare in periodi di maggiore calma.

ROMAGNOLI-CASALE-HYSAJ - Dopo la stagione straordinaria disputata in cui hanno formato la miglior coppia difensiva italiana della Serie A (almeno per quanto concerne i numeri) anche Casale e Romagnoli nutrono speranze di un ritocco contrattuale. L'ex capitano del Milan lo scorso anno quando ha firmato con la Lazio ha dovuto rinunciare ad una parte dello stipendio che percepiva in rossonero e l'auspicio e che con la Champions possa vedersi ritoccato il contratto. Anche Hysaj spera in una modifica rispetto all'accordo attuale, ma al momento la questione non è in cima alla lista delle priorità.