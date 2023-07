Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "Accordo per Paredes, ma il giocatore..."

TUTTOmercatoWEB.com

Una settimana per decidere il suo futuro. Questa la richiesta di Leandro Paredes. Secondo quanto riportato da l'Equipe l'ex calciatore della Juventus, che è tornato al Psg dopo la fine del prestito, avrebbe trovato un accordo con il Galatasaray per una cessione a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro. Sull'argentino c'è anche l'interesse della Lazio con cui ci sarebbe stato un primo contatto con il patron Lotito. Per questo il calciatore ha quindi chiesto ulteriore tempo per prendere una decisione definitiva.