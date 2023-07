Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Raul Moro ha trovato squadra!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra i giocatori che andranno piazzati in questo calciomercato c'è anche Raul Moro. L'ala classe 2002 è reduce da un ottimo prestito al Real Oviedo che, però, non sembrerebbe avere il potenziale economico per convincere la Lazio e trattenere il calciatore. In questo scenario, quindi, si inserisce un altro club iberico: il Real Valladolid. La squadra di proprietà di Ronaldo Il Fenomeno nella scorsa stagione non è riuscito a ottenere la salvezza e sarebbe alla ricerca di rinforzi per tentare la promozione nel prossimo campionato. Secondo Chus Rodriguez, giornalista di Marca, il primo rinforzo del Real Valladolid sarebbe proprio lui. Stando a quanto scrive sul proprio profilo Twitter, sarebbe già arrivata la conclusione della trattativa con la Lazio con Raul Moro che nei prossimi giorni potrebbe già raggiungere la sua nuova squadra.