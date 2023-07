Calciomercato Lazio | Hudson-Odoi rimane in pole: tutte le info

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Tutto su Hudson-Odoi. La Lazio è pronta a chiudere per l'attaccante esterno del Chelsea. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport Lotito ha dato il suo ok, Sarri il suo benestare per prendere il calciatore con cui ha già lavorato ai tempi in cui sedeva sulla panchina dei Blues.

LA SITUAZIONE - Per portare a Roma l'inglese naturalizzato ghanese le opzioni sono due: acquistarlo a titolo definitivo, è in scadenza di contratto nel 2024, oppure in prestito con diritto di riscatto ma solo se prima dovesse firmare il rinnovo con il Chelsea. In caso di mancato approdo di Hudson-Odoi alla Lazio i biancocelesti hanno pronta l'alternativa: Karlsson dell’AZ Alkmaar, altro giocatore che piace a Maurizio Sarri così come Isaksen del Midtjylland. La priorità rimane però quella del giocatore dei Blues attenzionato anche dal Fulham.