Calciomercato Lazio | I biancocelesti sfidano l'Empoli per un attaccante

Fonte: lalaziosiamonoi.it

La Lazio guarda anche in Serie C. Come riporta il Corriere Romagna, il club biancoceleste sarebbe sulle tracce di Stiven Shpendi, promettente attaccante in forza al Cesena. Reduce da una brillante stagione con la casacca bianconera, sul classe 2003 ci sarebbe anche l'interesse dell'Empoli, che vuole rinforzare l'organico per raggiungere un'altra salvezza in massima serie. La Lazio però farebbe sul serio per l'albanese, con l'entourage capitolino che si sarrebbe già mosso per prendere informazioni sul calciatore.