Calciomercato Lazio | Il Cosenza insiste per Crespi: accordo vicino, ma prima...

Dopo due ottime stagioni in Primavera 2, Valerio Crespi sarebbe vicino al grande salto nel professionismo. Il bomber della Lazio è finito da tempo nel mirino del Cosenza che avrebbe deciso di puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo (orfano di Nasti tornato al Milan). Secondo quanto riporta La Gazzetta del Sud, l'accordo tra le parti non sarebbe distante. Il classe 2004 si trasferirebbe in prestito secco per tutta la durata della prossima stagione, ma prima servirà il rinnovo. Il contratto di Crespi è in scadenza nel 2024, la Lazio punta su di lui e spera che una chance in Serie B possa essergli utile per comprendere il reale potenziale del ragazzo. Nel frattempo, in attesa di novità dal mercato, Maurizio Sarri avrebbe deciso di convocarlo per il ritiro di Auronzo di Cadore insieme ad altri ragazzi della Primavera.