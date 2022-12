Calciomercato Lazio, il riscatto di Acerbi legato al futuro di Scalvini? Le riflessioni dell'Inter

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter ha messo nel mirino Giorgio Scalvini, centrale classe 2003 dell'Atalanta, che in questa stagione sta confermando quanto di buono messo in mostra in quella passata. Secondo quanto riporta l'edizione online del Corriere dello Sport, per il giovane difensore la concorrenza sarebbe spietata: Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City sarebbero, infatti, le rivali più accreditate dei neroazzurri. A questa vicenda potrebbe essere legato anche il futuro di Francesco Acerbi, giocatore di proprietà della Lazio e in prestito con diritto di riscatto all'Inter. Sia per motivi di spesa, ma soprattutto di ingaggio, infatti, un eventuale approdo di Scalvini alla corte di Inzaghi potrebbe compromettere la permanenza del collega ultratrentenne.