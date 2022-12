Calciomercato Lazio, Joao Felix parla del suo futuro all'Atletico. E Luis Alberto...

Fonte: Niccolò Di Leo -Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' ancora da decifrare il futuro di Joao Felix all'Atletico Madrid, al quale potrebbe essere strettamente legato anche quello di Luis Alberto. L'attaccante portoghese è intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Marocco (in programma domani), cercando di aggirare domande sul mercato: "Sono concentrato al 100% sul Mondiale. Voglio fare una grande Coppa del Mondo. Stiamo pensando di fare un grande torneo. Parlerò dell'Atlético quando il Mondiale sarà finito". La Lazio e Luis Alberto, in questa situazione, aspettano interessate, se Simeone dovesse infatti salutare il suo fantasista, sarebbe intenzionato a chiedere alla dirigenza i Colchoneros di reinvestire parte dei soldi incassati nel Mago biancoceleste.