Calciomercato Lazio | L'Inter accelera per Zielinski. Ma attenzione a....

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il nome di Piotr Zielinski era uno di quelli fatti da Maurizio Sarri in estate per sostituire la partenza di Milinkovic-Savic. Il centrocampista polacco è uno dei pupilli del tecnico toscano, ma la richiesta elevata del Napoli ha reso impossibile una nuova unione tra giocatore e tecnico. Oggi pensare a un suo trasferimento alla Lazio è quantomai complicato, nonostante il suo contratto resti in scadenza a giugno 2024. La folta concorrenza che si è concentrata sul giocatore, infatti, mette per il momento fuori causa i biancocelesti che difficilmente potranno eguagliare le cifre offerta da squadre come Inter e Al-Ahly, ma anche lo stesso Napoli a caccia del rinnovo.

INTER - Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, l'inserimento dei nerazzurri potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per il futuro del classe 1994. L'intenzione sarebbe quella di confermare l'ingaggio da 3,9 milioni che attualmente percepisce in Campania e che De Laurentiis non sarebbe pronto a riconoscergli. Dietro i motivi di questa mossa ci sarebbe la volontà di allungare una rosa già importante e garantirebbe a Inzaghi un'alternanza con un giocatore valido ma in avanti con l'età come Henrikh Mkhitaryan.

ARABIA SAUDITA O EGITTO - Attenzione, però, anche all'Arabia Saudita. Già in estate Zielinski era sembrato a un passo dal trasferimento in Saudi Pro League ma trovato l'accordo economico con il nuovo club avrebbe avuto ripensamento e sarebbe tornato sui suoi passi. Oggi le cose potrebbero andare diversamente. Il mancato accordo economico con il Napoli lo spingerebbe a valutare ogni possibile destinazione, anche quella dell'Al-Ahly, squadra egiziana pronta a rilanciare per assicurarsi le sue prestazioni.