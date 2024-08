Calciomercato Lazio | Laurienté nel mirino del Parma: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Parma non molla Laurienté. Il club di Pecchia, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si sarebbe mosso concretamente per l'esterno francese, protagonista in negativo contro il Catanzaro per aver tirato alle stelle il rigore della vittoria nel finale. Stando alla rosea, sarebbe l'ex obiettivo della Lazio il preferito degli emiliani per rinforzare il proprio attacco.