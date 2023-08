Calciomercato Lazio | Lloris ore decisive. E per Guendouzi...

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato della Lazio è in pieno fermento soprattutto per quanto riguarda la situazione legata al portiere. Come riportato dalla nostra redazione negli ultimi giorni c'è stato un ritorno di fiamma importante per Lloris con Lotito che in prima linea sta cercando di portare l'estremo difensore nella Capitale. Non solo, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà proprio questa notte sarebbe in programma una videoconferenza tra il presidente della Lazio, gli agenti e lo stesso Lloris. Insomma un tentativo deciso per chiudere l'affare nelle prossime ore.

Non solo, l'altro nome caldo è quello di Matteo Guendouzi che, come anticipato dalla nostra redazione, ha già un accordo di massima con la Lazio che ha avviato i primi contatti con il Marsiglia. Come riportato da Alfredo Pedullà nella giornata di martedì gli intermediari del giocatore sono stati a Formello per imbastire la trattativa tra la Lazio e il club francese.

Pubblicato 22.08 ore 23.45