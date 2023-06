Calciomercato Lazio | Lotito ha le idee chiare: Milinkovic parte se...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Lotito non sembra propenso a scendere a compromessi per Milinkovic-Savic. O arriva l'offerta giusta per il serbo o è disposto a perderlo il prossimo anno a parametro zero. Per meno di 30-35 milioni di euro non è nemmeno intenzionato a sedersi al tavolo a trattare e non è interessato ad eventuali contropartite tecniche come Rovella o Luca Pellegrini. La trattativa per riscattare il terzino è sempre stata considerata a parte in quel di Formello e qualora le cose non dovessero andare nel verso giusto la Lazio potrebbe optare per un'alternativa spuntata proprio negli ultimi giorni.

Le prospettive di Milinkovic alla Lazio

Stando a quanto riportato da Il Messaggero tra le parti ci sarebbe un silenzioso braccio di ferro con il giocatore che non è disposto a rinnovare e la società che non vuole accettare compromessi economici che non ritiene soddisfacenti. Nella "peggiore" delle ipotesi Sarri lo avrà un’altra stagione a centrocampo. E a chi ha sottolineato il suo atteggiamento svogliato va ricordato che ha prodotto 8 assist e 9 gol. Il concetto è stato ribadito al tecnico toscano nell'incontro a Castelfranco. Piuttosto che svendere Milinkovic e andare a prendere un sostituto che costa tanto, meglio tenersi un Sergente demotivato, con questi numeri decisamente importanti. E poi strada facendo può succedere di tutto. Il giocatore potrebbe ritrovare l’entusiasmo con la Champions League. A quel punto avrebbe tutto l’interesse a dare il massimo con la Lazio per ottenere ingaggi importanti da svincolato e non finire nel dimenticatoio. Oppure chissà fra diversi mesi potrebbe cambiare agente e ripensare al prolungamento con la società biancoceleste.