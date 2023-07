Calciomercato Lazio | Marchetti (Sky): "Milinkovic? Ecco cosa succede. In entrata..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il tema di questi ultimi due giorni è il futuro di Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo ha ricevuto un'offerta super dall'Al Hilal, così come quella formalizzata alla Lazio per il cartellino. Alla società biancoceleste dovrebbero entrare circa 42 milioni di euro, che saranno poi reinvestiti sul sostituto e sulle altre priorità richieste da Maurizio Sarri. Per fare il punto della situazione è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti:

"Vediamo se sarà giusta o meno la proposta, ma sembra proprio di sì. È un calcio che sta cambiando e sta vivendo questa bolla speculativa proveniente dal calcio arabo. Un calcio che vuole arrivare il più vicino possibile al calcio europeo, stanno cercando di trasformarlo in un calcio attrattivo. Al momento lo è dal punto di vista economico. Non sono incredibili solo i milioni di euro per le società, ciò che va fuori dalla grazia di dio è l’ingaggio e convince i giocatori a giocare in Arabia".

Calciomercato Lazio | Marchetti: "Zielinski e Lotito sono nomi presi in considerazione, ma difficili"

"Ci sono diversi nomi presi in considerazione dalla Lazio, Zielinski e Berardi sono trattative molto difficili per un discorso economico e anagrafico. Berardi è il più complicato, Zielinski piace e molto a Sarri. La Lazio con questa cessione deve sostituire Milinkovic-Savic e completare la rosa, è chiaro che la cessione di un giocatore come Milinkovic pesa sul mercato di una società come la Lazio e ora deve iniziare il mercato".