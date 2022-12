Calciomercato Lazio, Milinkovic tra Juve e Arsenal? La chiave può essere Vlahovic

Fonte: Tuttomercatoweb.it

In casa Juventus tiene banco la questione legata a Dusan Vlahovic, tra condizioni fisiche e mercato. L'attaccante serbo, infatti, è alle prese con una fastidiosa pubalgia che lo ha tormentato negli ultimi mesi. Inoltre, come riportato oggi da La Stampa, ci sono due big di Premier League pronte a puntare su di lui già nel mercato di gennaio. L'Arsenal cerca un attaccante per colmare il vuoto lasciato dal grave infortunio di Gabriel Jesus, mentre il Chelsea sta rivoluzionando il reparto offensivo e può investire 80 milioni di euro (la cifra pagata lo scorso gennaio dalla Juve per acquistare Vlahovic dalla Fiorentina). Una cifra simile a quella che la Lazio chiede per Milinkovic. Se i bianconeri, infatti, dovessero incassare quanto chiesto, potrebbero tornare alla carica per il Sergente.