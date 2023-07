Calciomercato Lazio | Nel mirino un difensore del Siviglia: le ultime

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

CALCIOMERCATO LAZIO ACUNA - La Lazio in questa sessione di mercato dovrà rinforzare la fascia sinistra. In questi giorni si è messa al lavoro per trovare l'accordo con Milos Kerkez dell'AZ Alkmaar, ma non ha smesso di guardarsi intorno. Secondo quanto riporta Sportitalia, la società biancoceleste avrebbe effettuato un sondaggio anche per Marcos Acuna. Il terzino argentino, reduce dalla vittoria della Coppa del Mondo e dell'Europa League in finale contro la Roma, è in uscita dal Siviglia e fa gol a molti club italiani. A lui si sarebbero interessate anche la Juventus e il Torino. Come riportato da Tuttomercatoweb.com nelle ultime ore sarebbero andati in scena i primi contatti tra le parti.