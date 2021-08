Calciomercato Lazio, nuovo nome per l’attacco: spunta Cody Gakpo del PSV

Prosegue il casting della Lazio per il dopo Correa. Il Tucu sta per diventare un nuovo calciatore dell'Inter e la società biancoceleste è pronta a reinvestire i soldi della cessione. Il primo obiettivo della dirigenza è quello di regalare a Sarri un altro esterni d'attacco per il suo 4-3-3. Oltre ai profili già noti che la Lazio sta seguendo da diverso tempo - Kostic, Zaccagni, Boga, Brandt, Insigne - è spuntato un nuovo nome per la corsia. Si tratta di Cody Gakpo, attaccante classe PSV Eindhoven. L'olandese, che nasce come ala sinistra ma può adattarsi anche a destra, ha già disputato 67 presenze in Eredivisie, condite da 15 reti. Per lui diverse apparizioni anche nei preliminari di Champions League, con due gol, e in Europa League. A riportare la notizia è Il Messaggero.