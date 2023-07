Calciomercato Lazio | Paredes torna in Italia: "Cena con..."

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Neanche il tempo di andare via, che Leandro Paredes è già tornato a Torino. Non c'entra nulla in questo caso il calciomercato, visto che il calciatore ha sfruttato il suo tempo libero per ritrovare gli ex compagni di squadra in bianconero. A testimoniare il simposio una foto e la didascalia: "Cena con amici". Benché non confermato dalla dirigenza, l'argentino è comunque rimasto in buoni rapporti con lo spogliatoio della Vecchia Signora. Proprio la Juventus potrebbe essere ancora nel destino del centrocampista, anche se dall'altra parte della barricata, dato l'interesse della Lazio, che, insieme al Galatasaray, è tra i club più attivi per arrivare al campione del mondo.