Calciomercato Lazio | Passi avanti per Pellegrini: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Luca Pellegrini è vicino al ritorno nella Capitale. Il terzino sinistro può essere il quarto rinforzo del calciomercato estivo della Lazio. Il difensore è da sempre in cima alla lista dei desideri di mister Sarri e la società in questi mesi ha lavorato duramente per trovare un accordo con la Juventus. Come riportato da Sky Sport proprio in queste ore l'agente Enzo Raiola sarebbe a Formello per un colloquio con la società biancoceleste. La volontà è quella di chiudere l'operazione per riportare il giocatore in biancoceleste. Bisogna trovare l’intesa per lo stipendio che percepirà Luca a Roma. In bianconero Pellegrini prende più di 3 milioni di euro e le parti sono al lavoro per cercare l'accordo. Sembra invece tutto fatto con la Juventus con Pellegrini che tornerebbe alla Lazio in prestito biennale con obbligo di riscatto. Dopo il blocco della FIFA per i prestiti superiori ai 12 mesi, i club hanno trovato una sorta di scappatoia. Una situazione già vista quest’anno con l’Empoli per l’acquisto di Shpendi. Si tratta di una divisione del prestito tra il primo e il secondo anno (secco il primo, con obbligo di riscatto il secondo)