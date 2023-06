Calciomercato Lazio | Pedullà: "Inter interessata a Milinkovic ma con Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter lavora per rinforzare il centrocampo e i due profili attenzionati corrispondo a Milinkovic-Savic da un lato e Frattesi dall'altro. Sulla questione l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha svelato alcuni dettagli a Sportitalia: "Milinkovic e Frattesi sono i giocatori che interessano maggiormente all'Inter. In questo momento in pole Frattesi, non perché il Sergente non piaccia ma perché con Lotito le trattative iniziano oggi e non si sa quando finiscono. Per Frattesi c'è da battere la concorrenza, sullo sfondo rimane anche un possibile scambio Kessié-Brozovic".