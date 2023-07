Calciomercato Lazio | Per Ricci spunta anche una big: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

A Formello è tornato di moda il nome di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino da un paio di anni si sta esprimendo ad alti livelli, in cabina di regia è diventato uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Non è una casualità, dunque, che le squadre alla ricerca di un play su cui costruire il futuro si siano interessate al classe 2001. Oltre alla Lazio, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, anche il Napoli avrebbe sondato la pista. Il nuovo allenatore Garcia ha chiesto un regista che possa diventare un punto di riferimento della squadra e, dopo aver espresso il suo gradimento per Maxime Lopez del Sassuolo, sarebbe intrigato anche dallo stesso Ricci. Il Torino, però, non ha intenzione di cederlo, a meno di cifre spropositate.