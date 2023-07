Calciomercato Lazio | Sabitzer trova squadra: ecco dove andrà

Fonte: lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Nei giorni scorsi c'è stata una chiamata, un semplice sondaggio ma che ha fatto sognare i tifosi della Lazio. La trattativa mon è andata avanti e ora Marcel Sabitzer ha trovato squadra. Il nome del calciatore austriaco era emerso come possibile alternativa a Zielinski. L'ormai ex centrocampista del Bayern Monaco si è trasferito invece dai rivali di sempre del Borussia Dortmund, con i quali firmerà il contratto dopo le visite mediche di rito. Dopo il prestito al Manchester United, il classe 94 passa dunque a titolo definitivo al club giallonero per un prezzo complessivo di circa 20 milioni di euro.