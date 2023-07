Calciomercato Lazio | Sahan (ag.) si sbilancia: "Torreira con Sarri..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra i nomi su cui la Lazio sta lavorando c'è anche quello di Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano piace a Sarri per il ruolo di play e, con le sue caratteristiche, si adatterebbe alla perfezione alle richieste del tecnico toscano. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il procuratore turco Osman Sahan, si è espresso sul potenziale acquisto dei biancocelesti, andando poi a consigliargli anche un altro profilo del Galatasaray:

"Torreira? Per me è stato l'uomo più importante e decisivo del Galatasaray in questa stagione, è molto in forma fisicamente e mentalmente. Giocherà un ruolo importante nella Lazio di Sarri, qualora dovessero comprarlo. Vorrei aggiungere che un giocatore come Kerem Aktürkoglu dovrebbe fare il grande passo in Europa: ha molto potenziale e avrà una carriera di successo. Club come Fiorentina, Napoli o Lazio sarebbero perfetti per lui".