Calciomercato Lazio | Samardzic, il d.s. del Napoli conferma: "Prenderemo..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nome di Lazar Samardzic, dopo esser stato accostato a più riprese durante l'estate, torna a circolare in casa Lazio. Il centrocampista serbo è in rottura con l'Udinese, il rapporto con Cioffi non sarebbe dei migliori, e nel mercato di gennaio davanti a un'offerta importante potrebbe lasciare il Friuli. I biancocelesti, però, non sarebbero gli unici ad averlo messo nel mirino. Dopo aver ceduto Elmas al Lipsia per 25 milioni di euro, il Napoli avrebbe individuato nel classe 2002 un potenziale sostituto e a rivelare le intenzioni di voler operare in quel ruolo è stato ai microfoni di Dazn lo stesso direttore sportivo, Mauro Meluso: "Lavoriamo sotto traccia cercando di essere riservati, se esce un giocatore al suo posto ne arriverà un altro. Sicuramente faremo un intervento a centrocampo, visto che Elmas verrà ceduto ufficialmente a gennaio".