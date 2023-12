Calciomercato Lazio | Samardzic può tornare di moda: su du lui anche un'altra big

TUTTOmercatoWEB.com

Lazar Samardzic potrebbe lasciare l'Udinese. Il calciatore in realtà era a un passo dall'addio già in estate quando sembrava tutto fatto per il suo passaggio all'Inter, poi sfumato nel finale. Proprio nell'ultima sessione di mercato anche la Lazio aveva fatto un sondaggio per il nazionale serbo salvo poi virare su Kamada e Guendouzi.

Eppure, come riportato da Alfredo Pedullà, i biancoceelsti insieme al Napoli sarebbero di nuovo sulle tracce del giocatore. Molto dipenderà anche dall'Udinese e soprattutto dal rapporto del giocatore con mister Cioffi che non sembra essere mai decollato.