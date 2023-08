Calciomercato Lazio | Sepe e non solo: per la porta spunta un ex

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio lavora per completare il pacchetto di portieri che sarà a disposizione di Sarri per la stagione che prende il via oggi al Via del Mare. Ivan Provedel è il titolare, per il tecnico non ci sono dubbi, per questo è tramontata la pista Lloris: il francese voleva avere garanzia di un posto da primo o comunque la sicurezza di giocare un numero importante di partite. Niente da fare. Provedel si è guadagnato la titolarità sul campo e sarà ancora lui il primo portiere della Lazio. Per il ruolo di secondo avanza Luigi Sepe, sondato anche Joronen, ma l'estremo difensore ex Parma ed Empoli sembra in netto vantaggio e nelle prossime ore si potrebbe arrivare alla quadra definitiva. Per la casella di terzo portiere, invece, l'ultima idea porta ad Alessandro Berardi del Verona. Come riporta Alfredo Pedullà, il classe '91 - cresciuto nel vivaio biancoceleste - sarebbe utile anche a livello di lista. Nei prossimi giorni potrebbe partire l'operazione con il Verona. Furlanetto e Adamonis dovebbero lasciare Formello per andare a giocare, sul lituano c'è il Perugia.

