Calciomercato Lazio | Spunta un ex avversario della scorsa Europa League

Continuano a susseguirsi i nomi per la corsia esterna d'attacco della Lazio. Berardi resta il sogno dei tifosi biancocelesti ma secondo Sky Sport il club biancoceleste avrebbe chiesto informazioni al Midtjylland per Gustav Isaksen. Il danese classe 2001 è una vecchia conoscenza degli aquilotti che lo hanno incrociato nella doppia sfida della fase a gironi della scorsa Europa League. Il Milan sembrava fortemente interessato al giovane, ma adesso si è praticamente defilato dalla corsa al calciatore in forza al club dello Jutland.

I numeri stagionali di Isaksen

Nella passata stagione è stato il capocannoniere del campionato danese con ben 18 gol in 31 presenze. In Superligaen ha fornito anche 7 assist. Bottino importante anche in Europa dove ha timbrato il cartellino per ben 3 volte di cui 2 proprio contro la Lazio di mister Sarri, che ha potuto apprezzare le sue notevoli capacità da vicino.