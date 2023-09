Calciomercato Lazio | Valeri, ipotesi last minute. Ma il rinnovo...

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mercato in entrata chiuso per la Lazio in questa sessione. Come riporta il Corriere dello Sport, non ci sarà alcun colpo last minute per i biancocelesti. Attenzione però a Emanuele Valeri, terzino della Cremonese che avrebbe potuto arrivare a zero nel prossimo mercato estivo. Un affare interessante che rischia di complicarsi nel caso il difensore accettasse il rinnovo del contratto, cosa che renderebbe impossibile il suo arrivo gratis. Valeri, classe '98, è esploso nel corso della scorsa stagione seppur i grigiorossi non siano riusciti a evitare la retrocessione. Con mister Alvini è stato impiegato a centrocampo nel 3-4-2-1. Con Ballardini invece ha fatto anche l’esterno nel 3-5-2. Sarri lo definisce offensivo, non proprio come terzino. Per il calciatore è un sogno che si realizzerebbe, il rinnovo però renderebbe difficile la realizzazione di questo desiderio.