Calciomercato Lazio | Zaha, dalla Turchia: "Una squadra in netto vantaggio!"

Wilfried Zaha rappresenta un'occasione per molti club. La Lazio è tra quelli che avrebbero chiesto informazioni per tentare il difficile colpo a parametro zero (a giugno si svincolerà dal Crystal Palace), ma i biancocelesti sarebbero dietro rispetto alla concorrenza. Secondo quanto riporta Sporx, l'unico club che avrebbe accontentato le richieste del calciatore, sarebbe stato il Fenerbahce. La società turca si sarebbe fatta avanti con un'offerta da circa 15 milioni di euro divisa tra: stipendio e versamento al momento della firma. Zaha non avrebbe ancora accettato, la proposta lo soddisferebbe, ma vorrebbe prima attendere la risposta di altri club come appunto la Lazio, il West Ham e l'Al Nassr. Da questo punto di vista l'offerta presentata dalla società biancoceleste sarebbe nettamente inferiore rispetto alle concorrenti e non accontenterebbe l'entourage del calciatore ivoriano.