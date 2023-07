Calciomercato Lazio | Zielinski, Radio Kiss Kiss Napoli: “Ha aperto alla cessione”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski è un obiettivo della Lazio. Il polacco, in scadenza con il Napoli, è il primo nome in cima alla lista di mister Sarri per sostituire Milinkovic-Savic. Il patron Lotito ha avanzato una proposta di 20 milioni di euro, per ora respinta da De Laurentiis che ne chiede almeno 30. Intanto però, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il calciatore avrebbe aperto alla cessione e all'arrivo nella Capitale. Già pronti i nomi dei sostituti in caso di partenza: Lazar Samardzic dell'Udinese e Giovani Lo Celso del Tottenham.