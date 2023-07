Calciomercato Milan | De Ketelaere ai saluti: potrebbe incontrare la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

CALCIOMERCATO - Potrebbe essere arrivata ai titoli di cosa l'avventura di Charles De Ketelaere al Milan. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’Aston Villa, dopo Pau Torres, ha puntato il giocatore rossonero ed è pronta a dargli una nuova chance dopo la deludente passata stagione in Italia. Il Milan per evitare una minusvalenza, ha bisogno di cederlo per almeno 28 milioni di euro dopo averlo acquistato a 35. La squadra inglese per ora non ha formulato alcuna offerta, ma attenzione allo sviluppo di una possibile trattativa. Il suo arrivo potrebbe essere già decisivo in vista dell'amichevole contro la Lazio, in programma a Birmingham il 3 agosto.