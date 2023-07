Calciomercato Milan | L'alternativa per l'attacco viene dall'Udinese

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Sono diversi i nomi accostati al Milan per ricoprire il cruciale ruolo di vice Giroud. In cime alle preferenze del club rossonero c'è, da qualche settimana, l'iraniano Mehdi Taremi, per il quale però il Porto chiede 30 milioni di euro. L'alternativa al momento è rappresentata da Beto, che nell'ultima stagione si è contraddistinto in positivo con la casacca dell'Udinese. Il calciatore è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro dal sodalizio friuliano, con il Milan che potrebbe provare a inserire il giovane Lorenzo Colombo nella trattativa per ottenere uno scontro sul cartellino del portoghese. Come riportato anche dal giornalista Alfredo Pedullà, su Beto c'è anche l'interesse del'Inter, che lo ha sondato come alternativa ad Alvaro Morata.