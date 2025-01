Calciomercato Milan, quasi fatta per Kyle Walker: cosa manca con il City

Manca solo un nodo da sciogliere in casa Milan per l'arrivo di Kyle Walker ed è relativo alla formula. Come riferito dal Corriere dello Sport, il club rossonero ha offerto un prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto vicino a cinque milioni e la proposta non è lontana dalle richieste dal Manchester City. Per questo, salvo sorprese, nelle prossime ore l'affare verrà definito al 100% con il giocatore pronto poi a sbarcare a Milano per le visite mediche di rito e pronto anche per la prossima gara con il Parma.

L'inglese sarà inserito in lista Serie A subito e a fargli spazio con ogni probabilità sarà Emerson Royal. Il terzino classe '99 non ha convinto nonostante le tante apparizioni dal 1' minuto ed è finito nel mirino del Galatasaray e del Fulham. I turchi hanno messo sul piatto un prestito oneroso e un diritto di riscatto per un totale di circa 10 milioni di euro, a fronte dei 15 spesi dai rossoneri a luglio per acquistare il brasiliano dal Tottenham.