Calciomercato | Minieri su Holm: "Inter? Abbiamo fatto una chiacchierata"

L'Inter non ha intenzione di fermarsi per quanto riguarda il mercato. Dopo l'acquisto di Frattesi e Thuram i nerazzurri hanno puntato il loro interesse anche sul calciatore dello Spezia Emil Holm, profilo sotto la lente d'ingrandimento anche di altri club tra cui la Lazio in caso di addio di Marusic. A fare il punto della situazione è Michelangelo Minieri, intermediario per l'Italia del calciatore: "Holm? Abbiamo fatto una chiacchierata in generale su un po' di cose", queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.