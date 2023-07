Calciomercato Roma | Karsdorp pronto a lasciare, ma una delle pretendenti...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato della Roma dipende strettamente dalle cessioni. Per poter effettuare qualche colpo in entrata la società giallorossa ha bisogno di vendere i propri esuberi. Tra questi c'è Rick Karsdorp su cui sembrava esserci il Feyenoord. Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it il club olandese però si starebbe defilando, ma ciò non toglie che la Roma voglia trovargli una nuova sistemazione. Per questo valuterà le proposte delle altre pretendenti.