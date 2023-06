Calciomercato, Rúben Neves all'Al Hilal per 55 milioni: in settimana l'annuncio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre in Europa continuano le trattative di calciomercato, con l'inizio della sessione estiva fissata per il 1 luglio, in Arabia Saudita le operazioni viaggiano spedite. L'ultimo mega colpo è del "solito" Al Hilal che ha strappato per 55 milioni di euro Rúben Neves al Wolverhampton vincendo l'asta contro il Barcellona. Come riportato da Fabrizio Romano attraverso i suoi canali social, il contratto firmato ha scadenza fissata a giugno 2026, il calciatore ha già effettuato la maggior parte dei test medici e l'annuncio del club prevista per questa settimana. Koulibaly inoltre potrebbe raggiungerlo presto.