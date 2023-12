Calciomercato | Tounkara lascia il Foggia? L'ex Lazio piace a...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Non è stata, almeno fino a oggi, l'esperienza che Mamadou Tounkara si aspettava. L'ex attaccante della Lazio Primavera in estate si è trasferito al Foggia, ma in questa prima parte di campionato è sceso in campo solo 10 volte senza mai trovare la rete. Le sue prestazioni, presenti e passate, hanno però attratto le attenzioni del direttore sportivo del Novara, Pietro Lo Monaco, a caccia di rinforzi in avanti per il mercato di gennaio. Per il momento si tratterebbe solo di un'idea che, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, nelle prossime settimane potrebbe diventare però qualcosa di più concreto.