Calciomercato, tutti gli affari già ufficializzati in Serie A: si rinforza il Lecce

Il calciomercato inizia ufficialmente oggi e rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2023. In attesa di entrare nella fase clou della sessione, al momento ci sono già stati alcuni affari. La Lazio al momento non ha ancora sferrato nessun colpo, ma sembra in dirittura d'arrivo l'acquisto di Mahamadou Balde (fratello del grande ex Keita Balde), classe 2004 in arrivo dalla Nocerina. Il calciatore si aggregherà alla Primavera guidata da Sanderra. Di seguito tutte le trattative già concluse.

Youssef Maleh al Lecce dalla Fiorentina

Alex Ferrari alla Cremonese dalla Sampdoria

Sam Lammers alla Sampdoria dall'Empoli

Francesco Caputo all'Empoli dalla Sampdoria,

Guillermo Ochoa alla Salernitana dal Club America,

Joao Moutinho allo Spezia dall'Orlando City,

Matheus Martins all'Udinese dal Flamengo,

Ola Solbakken alla Roma dal Bodo/Glimt,

Bram Nuytinck alla Sampdoria dall'Udinese.

Pubblicato il 02/01