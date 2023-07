Calciomercato | Zaniolo insieme a Milinkovic: l'Al-Hilal vuole anche l'ex Roma

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'Al-Hilal sta costruendo una squadra decisamente importante almeno per quanto concerne i nomi. Dopo l'arrivo di Koulibaly e quello quasi ufficiale di Milinkovic-Savic il club di Riad vuole provare a portare in Arabia Saudita anche Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riporta "La Gazzetta dello Sport" il giocatore potrebbe accettare le lusinghe della società saudita a patto che gli venga corrisposto uno stipendio da 30 milioni netti all'anno per 4 anni. Cifre che questi club hanno dimostrato di potersi permettere. E chissà se l'Al-Hilal farà questa "follia" per assicurarsi le prestazioni dell'ex fantasista della Roma.