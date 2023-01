DIRETTA - Calciomercato Lazio, Pellegrini il nome più caldo e Gagliardini...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato in casa Lazio è ancora piuttosto bloccato. Si aspetta qualche uscita per poi poter tentare qualche colpo in entrata. Il primo indiziato a lasciare la Capitale è Fares. L'algerino sta ritrovando la forma migliore per poi cambiare aria. A quel punto potrebbe partire l'assalto a Luca Pellegrini ormai sempre più ai ferri corti con l'Eintracht Francoforte. Per l'attacco restano stabili le quotazioni di Bonazzoli e Sanabria, per cui vale il medesimo discorso inerente l'indice di liquidità. Per giugno invece si fa largo l'ipotesi Gagliardini che si libera a parametro zero. In Spagna invece sono in scadenza Dani Ceballos e Mariano Diaz del Real Madrid. Il centrocampista e l'attaccante sono già stati accostati in passato alla Lazio.

Decisamente più attiva la Primavera di Sanderra che dopo l'innesto di Cesari dal Trastevere sembra aver preso anche Gioele Bosi. Si tratta di un portiere classe 2007 che ha giocato anche come titolare nelle giovanili dell'Atletico Madrid. Sarà arruolabile da aprile quando compirà 16 anni,