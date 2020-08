DIRETTA - Calciomercato Lazio: Silva e Fares si avvicinano, idea De Paul e Fofana

CALCIOMERCATO LAZIO - Prende sempre più corpo il calciomercato della Lazio. Il nome che fa sognare i tifosi è sempre quello di David Silva che con il passare dei giorni diventa sempre meno utopistico. Il triennale offertogli a 34 anni lo intriga, ma c'è da battere la concorrenza di Inter Miami, Valencia, Betis, Galatasaray, e ora anche Milan e Inter. Pare essersi defilato l'Al Sadd dell'amico Xavi, che ha deciso di puntare su Santi Cazorla. Un altro spagnolo è ormai da tempo nel mirino di Igli Tare. Si tratta di Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid che ha giocato in prestito al Levante nell'ultima stagione. Il 25enne andrebbe a completare il reparto offensivo, i galattici avrebbero accettato i 15 milioni messi sul piatto dai biancocelesti che offrirebbero al giocatore 1,8 milioni a stagione più bonus. A centrocampo invece sono due i nomi che intrigano la Lazio, entrambi in casa Udinese. Si tratta di De Paul e Fofana, autori di una splendida stagione personale quest'anno. Il reparto registra già l'arrivo di Gonzalo Escalante, ma con i friulani sono stati già avviati i primi contatti, anche se il numero 10 verrà valutato in caso di partenza di Milinkovic. Per la fascia sinistra invece è in chiusura la trattativa che porterà Fares a Roma. L'esterno della Spal è stata un'esplicita richiesta di Simone Inzaghi e sarà un rinforzo importante, in attesa di capire in che condizioni sarà Lulic per la prossima stagione. Da definire anche il rinnovo dello stesso tecnico, che tra poco vedrà nascere il suo terzo figlio. Per ora slittato l'incontro tra lui e il presidente, ma l'intenzione è quella di continuare insieme.

MERCATO IN USCITA - Non solo acquisti, ma anche qualche cessione in casa Lazio. Bastos è ormai ai saluti, con Vavro e Patric confermati e un difensore che sicuramente verrà acquistato. Due le offerte per l'angolano, una dalla Francia e una dalla Turchia. Sempre nel reparto arretrato va registrato l'interesse del Barcellona per Luiz Felipe, da tempo sul giocatore. I blaugrana sono alla ricerca di un sostituto di Umtiti e il profilo del classe '97 potrebbe essere quello scelto dagli spagnoli. Lotito però non si priverà facilmente dell'ex Salernitana e ha fissato il prezzo a 40 milioni. Si discute anche del rinnovo di contratto, per ora fino al 2022. L'arrivo di Fares sulla sinistra potrebbe liberare uno tra Jony e Lukaku. Il primo ha richieste in Spagna, in particolare dall'Osasuna, e non ha convinto in queste ultime partite dove è stato schierato con continuità. Il belga e il rientrante Durmisi sono invece sul mercato e si attendono offerte. Non si è concretizzato, infine, il ritorno all'Anderlecht di Silvio Proto. La società continua a cercare un vice Strakosha certa che quello attuale lascerà la capitale.