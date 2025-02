DIRETTA - Il mercato in Europa: Rashford saluta il Manchester. E Cherki...

AGGIORNAMENTO 12.38 - Il Manchester City continua a rinforzare la rosa a disposizione di Guardiola. Dopo i colpi Reis, Khusanov e Marmoush (per un totale di 152 milioni di euro), sta trattando con il Porto per Nico Gonzàlez. I lusitani chiedono, però, che venga pagata la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Intanto, si interrompono le trattative tra Aston Villa e Chelsea per Disasi che, ora, sembrerebbe destinato al Tottenham. Gli Spurs, inoltre, hanno presentato una prima offerta anche per Guehi del Crystal Palace per ora rispedita al mittente.

CALCIOMERCATO - Non solo Lazio. Non solo Italia. Allarghiamo il punto di vista anche a tutta l'Europa e, soprattutto, a quei grandi affari che riguarderanno l'ultimo giorno di calciomercato, prima del gong finale. Tra i mercati che fanno più rumore di tutti c'è sicuramente quello della Premier League, dove l'Aston Villa si è resa protagonista con il colpo Marcus Rashford dal Manchester United e il Chelsea ha ceduto la colonna Ben Chilwell al Crystal Palace. Attenzione, però sempre ai Blues che dopo aver venduto Casadei al Torino, hanno lasciato partire anche Chukwuemeka, trasferitosi in prestito al Borussia Dortmund, che sta cercando anche un accordo con Cherki del Lione. Restiamo in Bundesliga dove un'incognita sembrerebbe essere il futuro di Tel, giovane talento del Bayern Monaco, cercato da Manchester United, Marsiglia, Arsenal e, ancora, Aston Villa e Chelsea. In Ligue 1 è da definire il futuro al Psg di Marco Asensio, mentre il Marsiglia sfida la Fiorentina per Fagioli. Non sono attesi i fuochi d'artificio, invece, in Liga dove i club sembrerebbero ormai aver completato le proprie rose. Per quanto riguarda gli altri campionati, inaspettata la cessione negli scorsi giorni di un talento come Galeno che saluta il Porto per trasferirsi all'Al Ahli.