Fiorentina, Pezzella ai saluti: fatta per il ritorno al Betis

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, DOPPIA SEDUTA: LUIZ FELIPE LAVORA IN GRUPPO FORMELLO - Luiz Felipe c’è, si allena in gruppo e scaccia via le preoccupazioni nate ieri dopo l’allenamento pomeridiano saltato. Sarri può lavorare con il reparto difensivo al completo, dieci elementi, al riscaldamento seguono le prove della linea... FORMELLO - Luiz Felipe c’è, si allena in gruppo e scaccia via le preoccupazioni nate ieri dopo l’allenamento pomeridiano saltato. Sarri può lavorare con il reparto difensivo al completo, dieci elementi, al riscaldamento seguono le prove della linea... WEBTV LAZIO, LA UEFA TIENE D'OCCHIO LUKA ROMERO PER LA PROSSIMA STAGIONE - FOTO Ha solo sedici anni. Luka Romero è uno dei volti nuovi della Lazio e ha già fatto vedere in parte di che pasta è fatto in questo primo mese di ritiro. Ha incantano con alcune giocate nel ritiro di Auronzo di Cadore e si è messo in mostra in barba... Ha solo sedici anni. Luka Romero è uno dei volti nuovi della Lazio e ha già fatto vedere in parte di che pasta è fatto in questo primo mese di ritiro. Ha incantano con alcune giocate nel ritiro di Auronzo di Cadore e si è messo in mostra in barba... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SONDAGGIO IN CASA DEL BOLOGNA PER SKOV OLSEN La Lazio si guarda ancora intorno e sembra apprezzare l'esterno del Bologna Andreas Skov Olsen, gioiellino dei Felsinei classe '99... La Lazio si guarda ancora intorno e sembra apprezzare l'esterno del Bologna Andreas Skov Olsen, gioiellino dei Felsinei classe '99...