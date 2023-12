Lazio, una vecchia promessa fa ritorno in Italia: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Era stato acclamato come il futuro bomber della Lazio, presentato da Igli Tare come erede di Edinson Cavani, ma nella Capitale Brayan Perea non lasciò mai il segno se non in rarissime occasioni. Il gol contro l'Atalanta, la doppietta contro il Parma in Coppa Italia, sono le uniche gioie di un'avventura complicata per il 'Coco' e che dopo aver indossato la maglia biancoceleste lo ha visto girovagare alla ricerca dell'occasione per rilanciarsi. Dopo Perugia, Troyes, Lugo e Independiente Santa Fe, Perea è tornato a far parlare di sé solo in Bulgaria, dove al Botev Vraca è riuscito in 26 apparizioni a trovare per 9 volte la rete anche grazie alla cura del tecnico Gennaro Iezzo. Oggi sulla panchina del Chieti, secondo quanto riporta Il Centro, l'ex portiere del Napoli avrebbe chiesto alla dirigenza di portare in Abruzzo il suo cannoniere, così da poter dare continuità a quanto fatto in terra bulgara contando anche sulla sua conoscenza del paese e della lingua.