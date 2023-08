LIVE Calciomercato Lazio | Doppia strategia per Ricci. Maximiano saluta

Fonte: lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Lazio il mercato si è messo in moto. A meno di due settimane dall'inizio del campionato, i biancocelesti hanno messo la quinta, chiudendo praticamente due affari nel giro di 48 ore. Ma adesso Lotito non ha intenzione di fermarsi.

In entrata

Il nome più caldo continua a essere quello di Samuele Ricci, per il quale la Lazio ha in mente una doppia strategia per provare a strappare il calciatore dal club granata. È tornato di moda anche il nome di Luca Pellegrini, calciatore che Sarri vorrebbe riaccogliere a Formello per completare la fascia sinistra, dopo averlo già avuto a disposizione nell'ultimo semestre di campionato. Per la rubrica a volte ritornano da segnalare da registrare anche l'interesse dei biancocelesti per Castrovilli, che, dopo essere stato bocciato dal Bournemouth a seguito ai controlli clinici, potrebbe trasformarsi in un'occasione last minute come fu Zaccagni due estati fa. Si allontana invece Zielinski, che pare ormai convinto dall'accettare il trasferimento in Arabia Saudita.

In uscita

È destinato all'Hellas Verona Akpa Akpro, che aspetta vengano limati alcuni dettagli sulla formula del prestito prima di trasferirsi in gialloblu. Possibile addio per Cancellieri, che può diventare pedina di scambio fondamentale nell'affare Ricci. L'ex Verona viene valutato 10 milioni di euro da Lotito e il suo inserimento nella trattativa potrebbe agevolare l'arrivo del centrocampista a Formello. Valigie pronte pure per Luis Maximiano, anche se nel suo caso il trasferimento sarà a titolo definitivo. Il portiere è a un passo dalla cessione all'Almeria, lasciando spazio in biancoceleste a Emil Audero, obiettivo numero uno per rimpiazzarlo.