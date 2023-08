LIVE Calciomercato Lazio | Kamada più vicino, Catsrovilli nuovo nome per il centrocampo

TUTTOmercatoWEB.com

In casa Lazio si continua a lavorare. Il tempo stringe, manca meno di un mese all'inizio della prossima stagione, e a Maurizio Sarri è stato regalato solo un rinforzo che corrisponde al nome del Taty Castellanos. Il vertice avvenuto tra Lotito e Sarri è servito per mettere ordine in un calderone di nomi tra vecchi e nuovi obiettivi.

RICCI E NON SOLO - La pista che porta al nome di Samuele Ricci rimane la preferita. Lotito vuole accontentare Sarri ed è pronto a un ulteriore rilancio vicino ai 20 milioni per convincere il Torino. Altro profilo che è tornato in auge è quello di Kamada. La Lazio avrebbe avviato una trattativa che sarebbe a buon punto con l'entourage del giocatore. Attenzione anche a Gatenao Castrovilli che non ha ancora rinnovato con la Fiorentina. Sempre a centrocampo la girandola di nomi prosegue: sfumato Zakharyan si allontana anche Sow che sembra aver scelto il Siviglia. Tra i vari nomi c'è anche quello di Jens Cajuste del Reins e il vecchio pallino Fazzini dell'Empoli.

ATTACCO - La situazione legata a Berardi è ancora in stand-by e per questo la Lazio sta valutando anche altri profili. In pole ci sarebbe quello di Karlsson, esterno dell'AZ ma anche quello del classe 2001 Isaksen del Midtjylland. Sondato anche Tete dello Shakhtar Donetsk mentre sembra essere tramontata in modo definitivo la pista che porta a Hudson-Odoi. In uscita c'è Matteo Cancellieri: l'Empoli vuole l'attaccante, previsti nuovi contatti in settimana.

PORTA - In porta non è da escludere l'uscita di Luis Maximiano. Il portiere spagnolo piace all'Almeria che dopo un anno nella Capitale potrebbe acquistarlo per circa 9 milioni. In pole per sostituirlo in caso di addio c'è Audero della Sampdoria.