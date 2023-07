LIVE Calciomercato Lazio | Lotito fa il punto. Assist di Kerkez? E Milinkovic...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

A Formello è iniziato il raduno. Pian piano tutti i calciatori appartenenti alla rosa di Sarri stanno sfilando davanti all'ingresso del centro sportivo, dove si recano per fare le consuete visite mediche pre-campionato. La nuova stagione sta per cominciare, martedì la squadra partirà per Auronzo di Cadore, ma a disposizione di Sarri non ci sarà, almeno per il momento nessun nuovo acquisto. E' di questo, ma non solo, che ha parlato il presidente Claudio Lotito nell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

In entrata

C'è chiarezza, ha specificato il presidente capitolino, le mosse da fare sono state stabilite e ora si proverà ad arrivare a dama nelle trattative. Tra i nomi in ballo, oltre quello di Berardi sul quale non si è voluto esporre, c'è quello di Milos Kerkez. Il terzino classe 2003 ha un accordo con i biancocelesti, che ora sono in trattativa per chiudere con l'AZ Alkmaar. Nella notte, a conferma della volontà del calciatore, è spuntato anche un indizio di mercato direttamente dal suo profilo Twitter. Per la fascia piace, come scritto, Berardi ma in alternativa spunta anche il nome di Matteo Politano, considerato il Piano B della dirigenza. Si complicano, invece, i nomi di Pereyra e Zaha, nel mirino di altre big, così come Torreira che è partito in ritiro con il Galatasaray. Si attendono novità, invece, sul fronte attaccanti dovo Amdouni avrebbe superato Marcos Leonardo. Attenzione, infine, al nome di Doni Lukebakio dell'Hertha Berlino, ultima aggiunta alla lunga lista di mercato.

In uscita

Tra gli argomenti trattati da Lotito c'è anche quello di Milinkovic. Il centrocampista è in scadenza e il presidente biancoceleste ha ammesso di voler rinnovare il suo contratto, ma serve un'apertura anche dal suo entourage. Nel frattempo la Juventus si fa avanti per lui e nelle prossime ore andrà in scena un incontro che potrebbe rivelarsi fondamentale. In procinto di lasciare la Lazio è anche Maximiano. Il portiere oggi ha raggiunto Formello, il suo trasferimento al Rayo Vallecano è saltato, ma il futuro sembrerebbe lontano dalla Capitale. Allo stesso modo Raul Moro potrebbe fare ritorno in Spagna. Non solo il Real Oviedo lo ha messo nel mirino, su di lui ci sarebbe anche il Real Valladolid. Da seguire, invece, la vicenda Marcos Antonio-Santos: il club ha messo nel mirino il brasiliano che avrebbe già dato il suo responso.