LIVE Calciomercato Lazio | Pellegrini il preferito ma non l'unico. E a centrocampo...

Saranno settimane di fuoco le prossime in casa Lazio per quanto riguarda il mercato. La società, dopo gli acquisti di Castellanos, Kamada e Isaksen è al lavoro per regalare a Sarri gli ultimi due colpi: un mediano e un terzino sinistro.

MERCATO IN ENTRATA - Per quanto riguarda il terzino sinistro il nome in cima alla lista è sempre quello di Luca Pellegrini: Lotito ha fatto un'offerta al ribasso e ora sta a lui decidere cosa fare. Rimane in auge anche il nome di Mario Rui pronto a lasciare Napoli, come testimoniano le parole del suo agente, ma solo per un'offerta che comprenda un altro triennale. Il nome nuovo è invece quello di Victor Kristiansen del Leicester che potrebbe arrivare con un prestito con diritto di riscatto.

Capitolo mediano i profili sondati sono molti posto che Samuele Ricci rimane il preferito, soprattutto dell'allenatore. Tra i nomi attenzionati c'è quello di Matteo Guendouzi, di proprietà del Marsiglia con un passato nell'Arsenal, in scadenza nel 2025 ma anche quello di Paredes e dei giovani Vranckx, rientrato al Wolfsburg e Tessman del Venezia. Lotito ha provato a chiedere informazioni all'Empoli anche per Jacopo Fazzini ma per Corsi il calciatore è incedibile.

MERCATO IN USCITA - Da valutare con attenzione la situazione che riguarda la porta. Maximiano è a un passo dall'Almeria, operazione da 9 milioni più 1 di bonus, ma Lotito avrebbe bloccato l'operazione per lo meno finché non avrà la certezza di un ricambio di qualità. Sfumato Audero rimangono in piedi le candidature di Handanovic, Consigli, Ronnow dell'Union Berlino ma anche Lorenzo Montipò oltre a Grbic dell'Atletico Madrid.

In uscita rimane anche Akpa Akpro, per lui possibile un ritorno all'Empoli; Basic sondato dall'Udinese e dall' Augsburg e Marcos Antonio.