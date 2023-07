Manchester United, Maguire in vendita: la richiesta dei Red Devils è clamorosa

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'avventura di Harry Maguire al Manchester United sembra giunta ai titoli di coda. Il club inglese però non ha intenzione di regalarlo visto che nel 2019 ha speso ben 87 milioni di euro per prelevarlo dal Leicester. Stando a quanto riportato da Manchester Evening News la valutazione dei Red Devils è di circa 60 milioni di euro. Una cifra che farà storcere un po' il naso a molti visto che il difensore è stato spesso criticato anche sul web per alcune sue prestazioni a dir poco discutibili. Chissà se la proposta indecente non possa arrivare dall'Arabia Saudita che sta facendo praticamente piazza pulita in Europa.