Marcos Leonardo, pres. Santos: "Offerta della Roma senza senso!"

Marcos Leonardo resterà al Santos. Il giovane classe 2003, trattato anche dalla Lazio prima dell'arrivo di Castellanos, sembrava destinato ad approdare nella Capitale dopo l'inserimento della Roma. I giallorossi, però, non sono mai riusciti a trovare l'accordo con il club brasiliano. La loro offerta, al contrario, sarebbe stata giudicata "senza senso" dallo stesso presidente Andreas Rueda, intervenuto ai microfoni del quotidiano A Tribuna:

"Ne abbiamo molto bisogno visto il nostro momento difficile. Il nostro obiettivo è trattenere il giocatore fino alla fine dell’anno. Ci hanno presentato una proposta ben al di sotto delle nostre aspettative, quindi la nostra posizione è stata quella di non accettarla. La Roma ha proposto un pagamento in quattro rate per un totale di due anni, ma è negoziabile. L'offerta dei giallorossi non corrisponde al valore del giocatore, non ha senso. Quando parliamo di 18 milioni complessivi pensiamo che siano obbligazioni fattibili, ma non lo sono, altrimenti rischieremmo molto. Solo due di questi sono facilmente realizzabili: la convocazione in Nazionale e 75 partite con la Roma: il rischio è del Santos perché se la Roma decide di cederlo ad un altro club, non ne vale la pena. I bonus non erano molto difficili da ottenere, quindi il Santos rischierebbe di non guadagnare 18 milioni".