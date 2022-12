Real Madrid, acquistato l'under 17 più costoso della storia: il prezzo è folle

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Secondo quanto riporta la stampa brasiliana, il Palmeiras ha trasferito ufficialmente al Real Madrid il cartellino di Endrick. Il giovane attaccante ha 16 anni e passerà al club iberico solo nel luglio del 2024 dopo aver compiuto la maggiore età. Il ragazzo veste la maglia del Palmeiras da 5 anni ed ha esordito in prima divisione disputando 7 partite e segnando 3 reti. Tra i grandi club interessati al baby prodigio c'erano anche Paris Saint-Germain, Chelsea e Barcellona, ma alla fine sono stati i Blancos ad aggiudicarselo, pagando 60 milioni di euro al team brasiliano e facendosi carico di ogni costo relativo alla transazione. In totale, il calciatore "è costato" ben 72 milioni di euro, valore che lo rende il trasferimento under 17 più costoso della storia.